FBI waarschuwde voor geweld vóór bestorming Capitool: “Bloed van BLM en antifa moet vloeien”

De Amerikaanse federale recherche FBI had wel degelijk signalen dat Amerikanen van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen. Een FBI-kantoor in Virginia waarschuwde een dag voor de bestorming van het parlement in Washington dat extremisten zich voorbereidden op geweld en “oorlog”, schrijft de Washington Post dinsdag.

De federale politiedienst had eerder gezegd geen informatie te hebben dat iemand kwaad in de zin had. De bestorming ontaardde uiteindelijk in geweld, waarbij vijf doden vielen.

Het FBI-document verwijst volgens de krant naar een discussie op internet waarin mensen worden opgeroepen “klaar te zijn om te vechten”. “Het Congres moet glas horen breken, deuren horen slaan en bloed van hun Black Lives Matter- en antifa-slaafsoldaten moet vloeien”, citeert de Washington Post. Ook zouden mensen kaarten hebben gedeeld van tunnels bij het Capitool en plaatsen waar ze elkaar konden ontmoeten.

De informatie van het kantoor in Norfolk is de dag voor de aanval gedeeld met FBI-officials in Washington, zegt een anonieme medewerker tegen de krant.