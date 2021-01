Dan toch geen sneltesten in woon-zorgcentra, maar wél in andere sectoren

De proefprojecten met coronasneltesten in de Vlaamse woon-zorgcentra zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat bevestigt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “We moeten nu alle mankracht in de woon-zorgcentra aanwenden om te vaccineren”, zegt hij. De woon-zorgcentra kregen wel elk een pakket van 50 testen voor eigen gebruik.

Nochtans kocht Vlaanderen een indrukwekkend aantal sneltesten aan. Zo’n 1,1 miljoen testen zijn al beschikbaar sinds november. Normaal gezien zouden dat er nu 4 miljoen moeten worden. “Maar de bijkomende bestellingen hebben we nog niet geplaatst”, zegt Moonens. “Met de huidige lading komen we nog wel even toe.”

De woon-zorgcentra kunnen die lading in de nabije toekomst dus niet gebruiken, andere sectoren zullen dat wél kunnen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) geeft vandaag een persconferentie over de uitrol van de testen in “essentiële bedrijven”. En ook in het onderwijs lopen proefprojecten, net als bij de lokale besturen. Daarnaast heeft ook de federale overheid proefprojecten op poten gezet. Die zijn intussen afgelopen, maar daar blijft het wachten op een strategie om sneltesten structureel in te zetten.