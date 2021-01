Zulte Waregem moet Jelle Vossen twee weken missen, ook Daniel Opare out

Slecht nieuws voor Zulte Waregem: Jelle Vossen heeft afgelopen zaterdag tegen Moeskroen een verrekking in de hamstring opgelopen en zal naar schatting twee weken buiten strijd zijn.

De aanvaller zal zo de duels tegen Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot missen. De blessure van Vossen is een ferme domper voor Zulte Waregem, want na het uitvallen van Tomas Chory in december blijft er met Gianni Bruno slechts één fitte centrumspits over. Essevee was al op zoek naar aanvallende versterking en zal nu dus een versnelling hoger moeten schakelen in zijn zoektocht.

Naast Vossen kwam ook Daniel Opare niet ongeschonden uit het duel tegen de Henegouwers. En net als de aanvaller heeft ook Opare een probleem aan de hamstrings, al gaat het in zijn geval om een contractuur. Hoe lang Opare onbeschikbaar zal zijn, is voorlopig nog moeilijk in te schatten. In ieder geval zal trainer Francky Dury moeten puzzelen, want een valabel alternatief op rechtsachter heeft Zulte Waregem niet.

Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag gaf Dury al aan dat de erbarmelijke staat van het veld aan de Gaverbeek weleens de oorzaak van de blessures zou kunnen zijn.