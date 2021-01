Uitrol Moderna-vaccins zorgt voor minder kopzorgen dan bij verdeling inentingen Pfizer

Het zal niet lang meer duren voor ook de Moderna-vaccins systematisch worden toegediend in België. Volgende week starten alvast proefprojecten in vier ziekenhuizen, waar het personeel ingeënt zal worden. “In eerste instantie is het de bedoeling dat we Moderna reserveren voor het ziekenhuispersoneel”, is te horen op een federaal kabinet.

Om die proefprojecten op gang te trekken, is eergisteren een eerste lading van 8.000 vaccins toegekomen in ons land. Volgende week komen daar nog 13.000 dosissen bij. In totaal komen 2 miljoen Modernavaccins onze richting uit. Goed om 1 miljoen Belgen in te enten, want er zijn twee prikjes nodig.

Dat we nu al zullen beginnen met Moderna-prikjes zetten, is uiteraard goed nieuws voor de vaccinatiestrategie. Daarin was voorzien dat het ziekenhuispersoneel pas ná de rusthuizen aan de beurt zou zijn. Maar door een parallelle strategie te hanteren – waarbij in het rusthuis met Pfizer wordt gevaccineerd, en in ziekenhuizen met Moderna – kan er wellicht meer vaart gemaakt worden.

Het is nu aan de taskforce vaccinatie om de nieuwe verwikkelingen in te passen in de huidige strategie. Morgen komt ze opnieuw samen om zich te buigen over enkele belangrijke vraagstukken. Er moet bijvoorbeeld nog formeel worden beslist dat ook risicopatiënten jonger dan 45 voorrang kunnen krijgen.

Maar de grootste denkoefening wordt ongetwijfeld de uitrol van het Moderna-vaccin. Al zijn er op voorhand al heel wat minder kopzorgen dan bij de verdeling van het Pfizer-vaccin: dat van Moderna werkt op een gelijkaardige manier, maar blijft wel tot een maand goed in een gewone koelkast.