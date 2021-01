Mogelijk tijdelijk tekort aan spuiten waarmee extra dosis uit flacon kan worden gehaald

De Belgische overheid heeft voldoende spuiten en naalden besteld om de bevolking te vaccineren tegen COVID-19, maar mogelijk kampen we binnenkort met een tekort aan zogenaamde ‘superspuiten’. Het gaat om injectiespuiten van 1 milliliter, waarmee in veel gevallen waarschijnlijk een extra dosis vaccin uit de flacons kan worden gehaald. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dinsdag in de Kamer.

Vandenbroucke kreeg dinsdag van verschillende Kamerleden de vraag of de overheid voldoende spuiten, naalden en ander vaccinatiemateriaal heeft besteld om de bevolking in te enten tegen het coronavirus. “We hebben voldoende spuiten en naalden. Dat is niet het probleem”, zei minister Vandenbroucke.

LEES OOK. Superspuit kan ons land deze maand 70.000 extra vaccins opleveren

Maar mogelijk zit er wel een tijdelijk tekort aan injectiespuiten van 1 milliliter aan te komen, zei Vandenbroucke ook. In geval van het vaccin van Pfizer en BioNTech blijkt nu dat er geregeld een extra dosis uit de flacons kan worden gehaald, maar dat moet met een injectiespuit van 1 milliliter gebeuren.

“Een recent gegeven”, aldus de minister. De overheid heeft er daar tot nog toe 384.000 van en heeft er nog 3,6 miljoen besteld, maar die komen pas op 15 maart aan. Intussen loopt een Europese groepsaankoop vertraging op. Dat alles leidt mogelijk tot een tekort aan 1 milliliter-spuitjes tussen begin februari en half maart, klonk het.

Volgens Vandenbroucke zijn er wel meer dan voldoende injectiespuiten van 2 milliliter, en komt de vaccinatiecampagne op zich dus niet in gevaar. “Dit belet ons niet om te vaccineren, maar de regering zoekt naar bijkomende beschikbaarheid”, zei hij.