Donald Trump bezoekt “zijn” grensmuur en reageert op Twitterban en poging tot afzetting: “Vrije meningsuiting is meer dan ooit in gevaar”

Exact een week voor zijn presidentschap eindigt heeft Donald Trump nog een bezoekje gebracht aan wat hij ziet als een van zijn grootste verwezenlijkingen: de grensmuur die hij liet bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Tijdens zijn speech ter plaatse kwam hij terug op de poging van de Democraten om hem af te zetten en zijn Twitterban: “Vrije meningsuiting is meer dan ooit in gevaar”, luidde het onder meer.

Trump trok dinsdag naar een deel van “zijn” muur in Alamo (Texas), een plaats met groot historisch belang in de VS. In 1836, tijdens de Texaanse Onafhankelijkheidsoorlog, omcirkelde een Mexicaans leger er een katholiek missiegebouw waarin een 200-tal Texaanse strijders - onder wie de legendarische Davy Crockett - zich verschanst had. Na een belegering van meer dan tien dagen vielen Crockett en co zonder munitie, maar toch weigerden ze om zich over te geven. Hoewel de Texanen allemaal werden gedood, betekende de nederlaag toch een keerpunt in de oorlog. “Remember the Alamo” werd een strijdkreet die zo veel andere Amerikanen aanspoorden om de wapens op te nemen dat de oorlog enkele weken later alsnog gewonnen werd. Dat Trump voor deze plaats heeft gekozen, lijkt dus geen toeval, al ontkent het Witte Huis dat er “enige symboliek” te zoeken is in de locatiekeuze. Waarom er dan wel voor Alamo werd gekozen, werd niet meegedeeld.

Foto: AFP

Wat zei Trump in zijn speech?

Trump begon met lof voor zichzelf, voor het werk dat hij en zijn team verricht hebben voor de grensmuur. Al reageerde hij ook op zijn Twitterban. “Vrije meningsuiting is meer dan ooit in gevaar”, zei hij erover om meteen erna het te hebben over de poging van de Democraten om hem af te zetten. “Het 25e amendement (waarbij vicepresident Mike Pence zijn taken zou overnemen, zoals de Democraten in een resolutie hebben gevraagd, nvdr.) is geen enkel risico voor mij. Integendeel, het zal Joe Biden en zijn administratie alleen maar achtervolgen. Zoals de uitdrukking het zegt: wees voorzichtig met wat je wenst”, luidde het.

Trump kwam ook terug op de bestorming van het Capitool, waarbij enkele dagen geleden zes personen om het leven kwamen. “Dit is het werk van een bende”, zo klaagde hij aan. “Het is nu tijd voor rust en kalmte. Respect voor de wet is de basis van de MAGA-agenda (zijn Make America Great Again-slogan, nvdr.).”

Na 22 minuten eindigde de speech van de uittredende president. Voor de rest somde hij vooral nog gebieden op waar hij goed presteerde tijdens de presidentsverkiezingen.

Foto: REUTERS

Waarom doet Trump dit nog?

Toen Trump in 2016 voor het presidentschap ging, maakte hij van de grensmuur een van zijn belangrijkste campagnepunten. Hij zou een “grote, prachtige muur” bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens van liefst 1.000 mijl (ongeveer 1.600 kilometer) en - meer nog - hij zou de Mexicanen ervoor laten betalen.

“Dit bezoek markeert de afwerking van meer dan 450 mijl (ruim 720 kilometer, nvdr.) aan grensmuur”, zo verklaarde Witte Huis-woordvoerder Judd Deere dinsdag. “Een waargemaakte belofte en het bewijs van de inspanningen die de Trump-regering deed om ons gebroken immigratiesysteem te herstellen.”

Hoewel de werkzaamheden onder de regering-Trump wel degelijk in een stroomversnelling kwamen, klopt de stelling van “waargemaakte belofte” niet helemaal. Zo werd tot op heden geen 1.000, maar slechts 453 mijl (730 kilometer) aan grensmuur gebouwd en bestaat het grootste deel daarvan nog uit vernieuwingen of verstevigingen op plaatsen waar vorige administraties al afgrenzingen lieten plaatsen. In totaal werd voor “amper” 80 mijl (130 kilometer) aan nieuwe muur opgetrokken. En de financiering ervan kwam niet uit de Mexicaanse, maar volledig uit de zakken van de Amerikaanse belastingbetaler. De voorbije vier jaar spendeerde de overheid er zo’n vijftien miljard dollar (ruim 12 miljard euro) aan.

Foto: AP

Gaat Joe Biden de bouw voortzetten?

Neen. Verkozen president Joe Biden, die op 20 januari ingehuldigd wordt, heeft al gezegd de constructie stop te zetten en meer te focussen op technologische middelen om de grens te beveiligen. “Er zal geen foot(30 centimeter, nvdr.) aan muur meer worden gebouwd onder mijn bewind”, zo verklaarde hij vorig jaar in augustus al. Wat Biden gaat doen met de contracten die nu al uitgedeeld zijn aan de aannemers, is nog niet duidelijk.