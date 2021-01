Er is nog hoop voor Sheffield United: eerste zege na achttien speeldagen

Ze hebben er achttien speeldagen moeten op wachten maar eindelijk is het zover: Sheffield Utd won met 1-0 tegen Newcastle, de eerste zege dit seizoen in de Premier League.

Vorig seizoen was Sheffield United nog een van de revelaties in de Premier League. Maar dit seizoen loopt het voor geen meter. Twee puntjes hadden ze al gesprokkeld. Maar vanavond zat het eens mee: een doelpunt van Billie Sharp op penalty in de 71ste minuut volstond voor de eerste drie punten van het seizoen.



Dolle vreugde, maar Sheffield blijft wel op de laatste plaats. Het verschil met de veilige zeventiende plaats is nog negen punten.