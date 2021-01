Vermoedelijke opdrachtgever van moord op Slovaakse journalist veroordeeld in fraudezaak

Marian Kocner, de Slovaakse zakenman die ervan verdacht wordt de opdracht te hebben gegeven voor de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak, is dinsdag in een andere zaak veroordeeld tot negentien jaar cel. Ook gewezen minister van Economie Pavol Rusko kreeg van het Slovaakse hooggerechtshof negentien jaar gevangenis wegens betrokkenheid in een grootschalige fraudezaak.

De rechters verwierpen dinsdag het beroep dat de twee verdachten tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak hadden ingediend.

Rusko en Kocner hadden ten koste van de private televisiezender Markiza orderbriefjes voor een totale waarde van zowat 70 miljoen euro vervalst. Het ging om het grootste dossier van witteboordencriminaliteit dat ooit voor het Slovaakse gerecht kwam.

Kocner gold ook als de vermoedelijk opdrachtgever van de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak. In dat laatste dossier werd hij in september vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar het openbaar ministerie is in beroep gegaan.

De 27-jarige journalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova werden op 21 februari 2018 thuis doodgeschoten. Kuciak had zich beziggehouden met onderzoek naar banden tussen politici, bedrijven en georganiseerde misdaad. Ook de verdachte activiteiten van Kocner werden onder de aandacht gebracht.

Kuciaks artikel, dat pas na zijn dood werd gepubliceerd, leidde tot grootschalige protesten tegen de corruptie en het misbruik van Europese subsidies. Toenmalig premier Robert Fico en verschillende andere ministers werden daardoor tot aftreden gedwongen.