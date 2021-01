Schapenhouders willen hogere vergoeding voor schade door wolven

Er wordt te weinig rekening gehouden met de impact van wolven op de schapenhouders. Dat zegt de koepelorganisatie Vlaamse Schapenhouderij (VSH). Er is onder meer nood aan een hogere vergoeding voor geleden schade.

De schapenhouders erkennen dat de wolf – die de voorbij jaren opnieuw in Vlaanderen is opgedoken – een verrijking is van de biodiversiteit, maar klagen aan dat alle lasten en kosten voor hun rekening zijn.

De VSH vraagt dan ook dat alle kosten voor het elektrisch afsluiten van weiden worden vergoed. Vandaag is de investeringstoelage ontoereikend, zeggen de schapenhouders.

Ook vragen ze nog om een realistische schadevergoeding voor gedode en gewonde dieren, en een tijdige uitbetaling van de gemaakte kosten.

De schapenhouders dringen bovendien aan op meer inspraak door de veehouderij.