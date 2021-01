Vrouw probeert al drie jaar te bewijzen dat ze niet dood is: “Gek verhaal”

Bewijzen dat je nog leeft, het blijkt moeilijker dan je zou denken. Een 58-jarige vrouw voert nu al ruim drie jaar een juridische strijd om de Franse autoriteiten ervan te overtuigen dat ze niet overleden is.

In november 2017 werd Jeanne Pouchain, een vrouw uit Saint-Joseph (nabij Lyon), officieel doodverklaard. Alleen: de vrouw was - en is tot op heden - niet overleden.

Hoe dat mogelijk is? Het begon allemaal door een financieel dispuut met een ex-werkneemster van haar schoonmaakbedrijf. Die vrouw verklaarde ruim drie jaar geleden dat haar voormalige bazin was overleden. En de rechter geloofde haar… ook al kon ze daar geen enkel bewijs voor voorleggen.

Geen probleem, dacht Pouchain. Ik ga gewoon even naar de rechtbank om te laten zien dat ik nog leef en alles is opgelost. Alleen: het was niet opgelost. Zelfs niet nadat haar huisarts een officiële verklaring had uitgeschreven waarin vermeld stond dat ze wel degelijk nog gezond en wel was. “Omdat er een rechterlijk oordeel was geveld, was dit nog niet voldoende”, zo getuigt Pouchain.

“Gek verhaal”

“Het is een gek verhaal”, zo zegt ook haar advocaat Sylvain Cormier. “Ik kon echt niet geloven dat een rechter iemand zou doodverklaren zonder een officieel overlijdenscertificaat. Toch gebeurde het: iemand beweerde het en iedereen geloofde haar zomaar op haar woord.”

Alles draaide dus rond een financieel geschil dat al jarenlang aansleepte. In 2004 werd Pouchain veroordeeld tot het betalen van 14.000 euro schadevergoeding aan de werkneemster omdat die onrechtmatig ontslagen zou zijn. Omdat de zaak tegen haar bedrijf was en niet tegen Pouchain persoonlijk, werd de rechterlijke beslissing nooit afgedwongen. In 2009 spande de voormalige werkneemster een nieuwe rechtszaak aan, maar zonder succes.

In 2016 oordeelde een hof van beroep, die geloofde dat Pouchain was overleden, echter dat haar echtgenoot en zoon moesten opdraaien voor de schadevergoeding. Het jaar erna vertelde de ex-werkneemster aan de arbeidsrechtbank dat de brieven aan haar voormalige bazin onbeantwoord bleven omdat ze was overleden. In november 2017 werd Pouchain officieel doodverklaard en werden haar identiteitskaart, rijbewijs, bankrekening, verzekeringen en andere officiële documenten nietig verklaard.

We zijn intussen ruim drie jaar later en Pouchain is officieel nog altijd niet terug bij de levenden. “Ik heb geen identiteitskaart, geen verzekeringen… Ik kan niet aan de bank bewijzen dat ik nog leef. Ik ben niets”, zo verklaarde ze eerder al.

Deze week doet haar advocaat een nieuwe poging om zijn cliënte te doen herrijzen. Al wil de advocaat van de aanklager daar nog een stokje voor steken. Die beweert dat niet zijn cliënte, maar Pouchain zelf haar eigen dood in scène heeft gezet om de schadevergoeding te ontlopen.