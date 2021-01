Ex-kinderverzorgster krijgt jaar cel met uitstel voor onopzettelijke doding baby Ezra

Kontich / Antwerpen -

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft een voormalige kinderverzorgster uit Kontich veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 400 euro boete voor de onopzettelijke doding van de vijf maanden oude baby Ezra. Pas elf dagen na de dood vertelde ze wat er echt gebeurd was in de crèche.