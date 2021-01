Bij Anderlecht was voetbal even niet het belangrijkste. Bart Verbruggen, de 18-jarige derde keeper van RSCA, kreeg het onwezenlijke nieuws dat zijn vader onverwacht was overleden.

Foto: rr

De beloftevolle Nederlandse doelman keerde meteen terug naar zijn familie, maar ook bij paars-wit was iedereen erg aangeslagen. De jonge groep is erg hecht en ook vrijdag, tijdens het competitieduel in Eupen, willen ze hun steun betuigen aan Verbruggen.