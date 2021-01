Trump en Pence hebben elkaar voor het eerst ontmoet sinds bestorming Capitool

De uittredende Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence hebben elkaar maandagavond ontmoet in het Witte Huis. Dat meldt een hoge Amerikaanse functionaris.

Het ging om de eerste ontmoeting tussen beiden sinds de bestorming van het Capitool vorige woensdag. Trump en Pence hadden “een goed gesprek”, vertelde de functionaris aan meerdere media.

Volgens de regeringsbron bespraken beiden de komende werkweek en keken ze terug op hun werk gedurende de voorbije vier jaar van hun beleid. Ze zouden herhaald hebben dat “zij die de wet braken en het Capitool bestormden niet de ‘America first’-beweging vertegenwoordigen die gesteund wordt door 75 miljoen Amerikanen” en beloofden te blijven werken voor het land, “voor de rest van de termijn”.

Volgens de hoge functionaris zou de vicepresident niet van plan zijn om het 25ste amendement van de grondwet in te roepen om Trump af te zetten.

Conflict

Pence gold lang als de trouwste bondgenoot van president Trump. Sinds de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump, zit er ruis op de lijn tussen beiden en kwam er kritiek van Pence op Trump en omgekeerd.

Kort voor de bestorming had Trump zwaar uitgehaald naar zijn vicepresident Pence, die hij laf had genoemd omdat hij verklaarde niet gemachtigd te zijn om het verkiezingsresultaat om te keren. Tijdens de bestorming scandeerden sommige relschoppers: “Hang Mike Pence op”. Pence bleef al die tijd in het Capitool, om de beveiliging mee te coördineren. Hij zou het ook geweest zijn die de Nationale Garde opriep, niet Trump.