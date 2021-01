Belangrijke Republikeinse verkozene zal voor impeachment Trump stemmen, zelfs steun van Mitch McConnell

Een belangrijk lid van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Liz Cheney, heeft publiekelijk verklaard voor een impeachment van president Donald Trump te zullen stemmen.

Volgens Cheney – de op twee na hoogst geplaatste Republikein in het Huis, en dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney – heeft Trump de meute bijeengeroepen en de aanval op het Capitool in gang gestoken: “De president van de Verenigde Staten heeft deze bende opgeroepen. Hij stak het vuur aan de lont. Alles wat volgde, kwam door hem. Niets van dit alles was gebeurd zonder de president”, volgens Cheney. Nooit was er een groter verraad door een Amerikaans president van zijn functie en zijn eed aan de grondwet, zegt ze. “Ik zal stemmen voor impeachment.”

Liz Cheney. Foto: AFP

Cheney is daarmee de hoogste Republikeinse in rang die openlijk een afzetting van de president steunt, al heeft The New York Times vernomen (en Fox News bevestigd) dat ook Republikeins meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell vindt dat Trump dingen heeft gedaan die een impeachment rechtvaardigen. McConnell zou naar verluidt ook “blij” zijn dat de Democraten de impeachmentprocedure hebben opgestart. “Dat zou het voor de Republikeinen makkelijker maken om Trump uit de partij te zetten”, klinkt het.

Ontslag en bijval

Na Cheneys verklaring vroegen twee Republikeinse afgevaardigden, Andy Biggs en Matt Rosendale, haar om uit de partijtop te stappen. Ze “verzwakt onze conferentie op een sleutelmoment voor persoonlijk politiek gewin en is ongeschikt om te leiden”, volgens Rosendale.

Maar de nummer drie van de partij in het Huis kreeg ook bijval. Na Cheney verklaarden nog drie Republikeinse afgevaardigden publiekelijk dat ze voor impeachment zullen stemmen: John Katko, Adam Kinzinger en Fred Upton. Kinzinger verklaarde: “Ik twijfel er niet aan dat de president van de VS zijn eed heeft gebroken en heeft aangezet tot deze opstand. Hij gebruikte zijn positie in de uitvoerende tak om de wetgevende tak aan te vallen.”

Formele berisping

Republikeins afgevaardigde in het Huis Brian Fitzpatrick diende dan weer een resolutie in om Donald Trump in naam van het Congres te “berispen en veroordelen”. Hoewel de inhoud sterk overeenkomt met het impeachmentartikel van de Democraten, is de resolutie van de Republikeinen een veeleer symbolische actie om Trump te veroordelen na de bestorming van het Capitool.

Foto: REUTERS

In de tekst van de resolutie wordt opgesomd hoe Trump “valse verklaringen” verspreidde over kiesfraude en dat de verkiezingsresultaten niet goedgekeurd mochten worden, een menigte toesprak vlak voor de goedkeuring in het Capitool en uitspraken deed die “in de context aanmoedigden tot, en zoals te verwachten, resulteerden in” een poging om de goedkeuring tegen te houden, waarbij gewonden en doden vielen in het Capitool. Ook Trumps telefoontje waarin hij druk zette om het verkiezingsresultaat in Georgia aan te passen wordt vermeld.

De resolutie besluit dat het Congres (1) publiekelijk verklaart dat president Donald J Trump zich gedroeg op een manier die totaal incompatibel is met zelfbestuur en de rechtsstaat, (2) Trump berispt en veroordeelt voor het proberen onwettig omkeren van de presidentsverkiezing en het schenden van zijn eed op 6 januari, (3) bevestigt dat Joseph R. Biden Jr. naar behoren verkozen is als president, bevestigd werd als winnaar in de zitting op 6 januari, en wettig ingezworen zal worden op 20 januari.

Vragen om op te roepen tot vreedzaamheid

Daarnaast verspreidden meerdere Republikeinen dinsdag oproepen aan hun partijgenoot Trump om de natie toe te spreken. Republikeins senator Rob Portman stuurde een verklaring uit waarin hij Trump mee verantwoordelijk houdt voor het geweld van zijn aanhangers.

“Zowel in zijn woorden voor de aanval op het Capitool als in zijn acties nadien, draagt president Trump enige verantwoordelijkheid voor wat gebeurde op 6 januari. Nu horen we van de FBI en anderen over de dreiging van bijkomend geweld in Washington DC en hoofdsteden van staten doorheen het land”, schrijft Portman. “Vandaag roep ik president Trump op om zich te richten tot de natie en bij zijn supporters expliciet aan te dringen om vreedzaam te blijven en af te zien van verder geweld. Als onze natie bijkomend geweld en vernieling meemaakt uitgevoerd door zijn supporters, en hij zich niet direct en ondubbelzinnig uitspreekt nu de bedreigingen bekend zijn, zal hij verantwoordelijkheid dragen.”

En in een brief vroegen 25 Congresleden, zowel Democraten als Republikeinen, dat Trump zich tot de natie richt en “binnenlands terrorisme ondubbelzinnig aanklaagt, schadelijke propaganda veroordeelt, aandringt dat iedereen die overweegt zich te mobiliseren thuisblijft en bevestigend verklaart dat u op geen enkele manier gewelddadige berichten van welke aard dan ook ondersteunt”.

De politici vragen ook “dat u duidelijk uw inzet voor een vreedzame machtsoverdracht naar president-elect Biden op 20 januari herbevestigt”. “Deze acties zullen rechtstreeks helpen om een escalatie in geweld te voorkomen, en te verzekeren dat het land kan beginnen te herstellen.” Volgens de Congresleden moeten ze zich als één natie keren tegen extremisme van elke soort.