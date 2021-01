Leraar die plaats moet maken voor vastbenoemde collega krijgt volle steun van zijn studenten: “Onze academie heeft Toon hard nodig”

Mol -

Ook de fotografiestudenten van de Molse kunstacademie roeren zich nu in de zaak van hun ‘ontslagen’ leraar Toon Van Hoof. In een kwade brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) stellen ze verbijsterd te zijn over de beslissing om de tijdelijke Van Hoof middels het reaffectatiesysteem te vervangen door een vastbenoemde docent die totaal geen binding heeft met hun opleiding.