Vete tussen Open VLD-voorzitter Lachaert en N-VA-collega De Wever (N-VA) blijft duren: “Een kleuter die niet mag meespelen”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft in ‘Terzake’ zwaar uitgehaald naar collega-voorzitter Bart De Wever (N-VA). “Hij liegt”, klonk het streng. “En het is niet de eerste keer dat hij dat doet. De Wever gedraagt zich als een kleuter die op de speelplaats niet mag meespelen met de andere kinderen.”

De animo tussen Lachaert en De Wever (en hun partijen) stamt uit de federale regeringsvorming. Een coalitie van liberalen en socialisten plus N-VA werd volgens De Wever geen realiteit omdat Lachaert hem een mes in de rug gestoken zou hebben. Maar volgens de Open VLD-voorzitter klopt die versie van de feiten niet. “Bart De Wever liegt”, trok hij dinsdagavond fors van leer in ‘Terzake’. “En het is niet de eerste keer dat hij dat doet.”

“Er zijn genoeg reconstructies gemaakt over die onderhandelingen”, aldus Lachaert. “Hij weet dat een coalitie met de N-VA mijn voorkeur wegdroeg. Ik heb ook eerst geprobeerd een akkoord te sluiten met De Wever, zonder PS-voorzitter Paul Magnette. In de nasleep daarvan is hij dan met Magnette gaan praten. Waarom heeft hij ons toen niet betrokken? Hij heeft toen kapitale fouten gemaakt door de liberalen onrespectvol te behandelen. Daardoor is hij in de oppositie beland, maar dat wil hij niet toegeven.”

“Nu geeft De Wever ongeveer elk weekend een interview waarin hij de liberalen met de grond gelijkmaakt”, ergert Lachaert zich. “Dat kleuterachtige gedrag moet stoppen. Hij gedraagt zich als een kleuter die op de speelplaats niet mag meespelen met de andere kinderen. Het is tijd dat hij zijn fout toegeeft, zodat we een streep onder deze oorlog kunnen trekken.”