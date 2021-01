Top Pog! Britse kranten loven plots de verguisde Pogba en nieuwe leider Manchester United

Voor het eerst in maar liefst 1207 (!) dagen staat Manchester United nog eens op kop van de Premier League. Dankzij een knappe winning goal van Paul Pogba wonnen de Mancunians met 0-1 op het veld van Burnley en tellen ze drie punten voorsprong op Liverpool. Komende zondag staan Manchester United en Liverpool tegenover elkaar.

En dus prijken Manchester United en Paul Pogba woensdag in het groot op de voorpagina’s van zowat alle Britse kranten. En die kozen met “Top Pog” ook unaniem voor dezelfde titel.

De hernieuwde liefde tussen Pogba en Manchester United is opvallend. Amper een maand geleden leek de relatie nog flink bekoeld. De Franse middenvelder moest meer dan hem lief was vrede nemen met een rol als invaller en zijn controversiële manager Mino Raiola liet openlijk weten dat Pogba niet meer gelukkig was in Manchester en dat hij nood had aan verse lucht. En dat zou dan moeten gebeuren door een transfer in de wintermercato, vond Raiola, want anders zouden ze hem zo goed als gratis moeten laten vertrekken. Dat leverde Pogba en Raiola flink wat kritiek op van United-iconen als Rio Ferdinand en Paul Scholes.