Eerste vrouw in bijna 70 jaar dan toch geëxecuteerd door Amerikaanse overheid

In de Verenigde Staten heeft dinsdagnacht dan toch de executie van Lisa Montgomery plaatsgevonden. Het gaat om de eerste federale terechtstelling voor een vrouw in bijna 70 jaar tijd. De 52-jarige Montgomery doodde in 2004 een zwangere vrouw. Een rechter hield de executie maandagavond nog tegen, volgens haar advocaten is de vrouw geestesziek.

Een rechter meende maandag nog dat Montgomery “zo ver verwijderd is van de realiteit” dat ze het motief voor haar executie rationeel niet kan vatten. Maar een hof van beroep verwierp die beslissing dinsdag, en het Hooggerechtshof sloot zich daar dinsdagavond bij aan.

Montgomery kreeg om middernacht dan ook een dodelijke injectie in een federale gevangenis in Terre-Haute, in de staat Indiana. Ze is de eerste vrouw in bijna 70 jaar die ter dood wordt gebracht door de Amerikaanse federale overheid.

Montgomery wurgde in 2004 een acht maanden zwangere vrouw, en sneed vervolgens de foetus uit het lichaam. Het kind overleefde dat. De advocaten van de vrouw ontkennen de ernst van de feiten niet, maar stellen dat hun cliënte met ernstige mentale problemen kampt als gevolg van ernstig seksueel misbruik tijdens haar jeugd.