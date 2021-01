Estse Premier neemt ontslag na beschuldigingen van corruptie tegen zijn partij

Jüri Ratas, de premier van Estland, heeft woensdag ontslag genomen. Reden zijn beschuldigingen van corruptie tegen zijn linksgerichte Centrumpartij. Ratas wil naar eigen zeggen politieke verantwoordelijkheid nemen en de mogelijkheid geven de verdachtmakingen uit te klaren.

Alles draait rond een staatslening van ongeveer 40 miljoen euro die vorige zomer werd toegekend voor een grootschalig immobiliënproject in de Estse hoofdstad Tallinn. Aan die beslissing zouden ongeoorloofde afspraken voorafgegaan zijn.

De gerechtelijke autoriteiten zijn een onderzoek begonnen. Onder de verdachten zijn de algemeen secretaris van de partij van Ratas, een adviseur van de minister van Financiën en een bouwpromotor die vaak doneerde aan de partij. De Centrumpartij wordt zelf verdacht als juridische entiteit. Vier personen zitten sinds dinsdag in voorlopige hechtenis.

Ratas stelt dat hij niet op de hoogte was van de details van de omstreden lening. “Ik kan met volledige zekerheid zeggen dat ik als premier geen enkele kwaadwillige of bewust verkeerde beslissing genomen heb”, luidde het woensdag. Maar “in de politiek moeten soms zeer moeilijke beslissingen genomen worden om moeilijke situaties op te lossen.” Ratas was sinds 2016 eerste minister van Estland.