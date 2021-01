“Google sluisde 128 miljard euro door naar belastingparadijs via Nederland”

Het internetbedrijf Google heeft via een Nederlands dochterbedrijf op acht jaar tijd 128 miljard euro doorgesluisd naar het belastingparadijs Bermuda. In de VS werd zo voor maximaal 38 miljard euro aan belastingen ontweken. De constructie leverde de Nederlandse staat tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op, zo meldt de Nederlandse omroep NOS.

Google is vorig jaar gestopt met de constructie, zo blijkt ook uit het laatst gepubliceerde jaarverslag van het Nederlandse dochterbedrijf. De internetgigant zegt dat het geld inmiddels naar de Verenigde Staten is teruggebracht.

De belastingconstructie draaide om het rondpompen van royalties, de vergoedingen voor het gebruik van het intellectueel eigendom van Google. Via een dochterbedrijf uit Ierland en eentje uit Singapore kwamen die vergoedingen in Nederland terecht bij Google Netherlands Holdings B.V. Het Nederlandse bedrijf maakte de miljarden vervolgens over naar een bedrijf in Bermuda. Google hoefde geen belasting te betalen over de royalties die Nederland in en uit gingen. En eenmaal in Bermuda was het geld beschermd tegen belastingdiensten.

128 miljard euro

In totaal stroomde er tussen 2012 en 2019 ruim 128 miljard euro aan royalties door de Nederlandse tak van Google. Als dat geld direct naar de Verenigde Staten was gegaan, dan had het bedrijf daar destijds maximaal 38 miljard euro belasting moeten betalen, zo berekende de NOS.

Omdat Google elk jaar een paar miljoen in Nederland achterliet, moest het bedrijf wel winstbelasting in Nederland betalen. Alles samen ging het om ruim 25 miljoen euro, waarmee de belasting over de hele stroom aan royalties in Nederland uitkomt op nauwelijks 0,02 procent.

Intussen heeft Nederland de regels aangepast. Sinds dit jaar heft het land belasting op inkomende royalties die naar belastingparadijzen doorgesluisd worden. Of de nieuwe belasting meespeelde in de overweging van Google om te stoppen met de belastingconstructie via Nederland, is onduidelijk.