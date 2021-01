Assisenproces stilgelegd door “ernstige aandoening” bij echtgenote magistraat: getuigenis van bedrogen vrouw moet wachten

Brugge / Zonnebeke - Op het assisenproces in Brugge rond beschuldigde John Vandoolaeghe (31) zou woensdagochtend normaal gesproken zijn bedrogen (ex)-vriendin S. komen getuigen. Maar bij aanvang van de zitting zei voorzitter Antoon Boyen dat het proces tijdelijk stilgelegd wordt omdat een van de magistraten met zijn echtgenote naar het ziekenhuis moest.

Op dag vier van het assisenproces rond de dood van de Vietnamese studente Nguyen Thi Xuan (28) zou woensdagochtend normaal gesproken de bedrogen (ex)-vriendin van beschuldigde John Vandoolaeghe komen getuigen. Maar voorzitter Antoon Boyen zei ’s ochtends onmiddellijk dat er een probleem was opgetreden. Een van de magistraten moest ’s morgens met zijn echtgenote noodgedwongen naar het ziekenhuis voor een “ernstige aandoening”.

“Dit is overmacht”, zei voorzitter Boyen. “De zitting van deze voormiddag zal in het beste geval pas kunnen beginnen om 14 uur. Indien wij niet kunnen beginnen, wat heel waarschijnlijk is, gaan we die uitstellen naar morgen. De planning gaat dus verschuiven. Dat kan niet anders.” Woensdag waren normaal heel de dag moraliteitsgetuigen gepland, in de loop van donderdag zouden de pleidooien beginnen. Die planning is dus niet meer haalbaar.