“Ook jonge vrouwen maken minder promotie dan mannen”

Hoewel jonge vrouwen beter geschoold zijn dan mannen en meer succesvol de overgang maken naar de arbeidsmarkt, maken ze ook in het prille begin van de loopbaan (als er meestal nog geen sprake is van kinderen) minder promotie dan mannen. Dat concludeert Randstad uit een bevraging van 12.700 mensen in België.

Ongeveer een op de vier bevraagde werknemers geeft aan de voorbije vijf jaar promotie - een overstap naar een functie met meer verantwoordelijkheden en hoger salaris en/of voordelen - te hebben gemaakt. Bij jonge vrouwen (-25 jaar) is dit 14 procent, bij jonge mannen 25 procent. Promotie vindt ook vandaag de dag nog steeds grotendeels op de interne arbeidsmarkt plaats.

Managers hebben de meeste kans om promotie gemaakt te hebben (60 procent), bij elementaire beroepen is dat slechts 17 procent. Ook tussen hoog- en kortgeschoolden is er een verschil, zij het minder uitgesproken (34 procent en 22 procent). Tussen kort- en middengeschoolden is er zelfs geen verschil. De meeste promotie vindt plaats in de leeftijdsklasse 25-34 jaar (38 procent), nadien daalt dit naar 29 procent. Maar ook bij het begin (-25) en, meer verrassend, bij het einde van de loopbaan is promotie geen marginaal gegeven (19 procent en 17 procent).

“Dat betekent dat promotie zich gedurende de gehele loopbaan voordoet”, zegt Randstad-woordvoerder Jan Denys. “Maar de piek valt duidelijk in de eerste loopbaanhelft. Na een leeftijd van 35 is er reeds een dalende trend merkbaar. Als loopbanen opnieuw langer worden, zouden we kunnen verwachten dat ook die piekleeftijd opschuift.”