Union staat dicht bij Ecuadoraans toptalent (dankzij Brighton)

Krijgt Union Saint-Gilloise er binnenkort een Zuid-Amerikaanse topper bij op het middenveld? Volgens de Engelse kranten wel. Die weten dat moederclub Brighton uit de Premier League op het punt staat om Moises Caicedo voor iets meer dan 5 miljoen weg te plukken bij Independiente del Valle en vervolgens uit te lenen aan Union.

Moises Caicedo is een negentienjarige viervoudige Ecuadoraans international en stond ook op het lijstje van onder meer Chelsea en Manchester United. Maar hij voetbalt over enkele weken allicht in het Dudenpark.