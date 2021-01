Theo Francken erkent verantwoordelijkheid in zaak-Kucam: “Maar ontslag nemen is onmogelijk”

N-VA-Kamerlid Theo Francken geeft op Twitter toe dat hij “politieke verantwoordelijkheid” draagt in de zaak-Kucam. “Ik lees hier en daar dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid van me afschuif. Waar haalt men dat? Uiteraard ben ik politiek verantwoordelijk”, tweet Francken.

De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde het voormalige Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam dinsdag tot acht jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van 696.000 euro voor fraude met humanitaire visa. Kucam stond samen met negen anderen, onder wie zijn zoon en echtgenote, terecht voor gesjoemel met humanitaire visa om Assyrische christenen uit Syrië en Irak naar België te halen. Kucam pleegde de feiten toen hij aan de slag was als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Critici verwijten Francken dat hij onvoldoende verantwoordelijkheid opneemt in de zaak-Kucam. De N-VA-politicus ontkent op Twitter dat hij de verantwoordelijkheid “afschuift”. “Politiek was ik natuurlijk eindverantwoordelijke”, erkent Francken. “Ik ben intussen al meer dan 2 jaar geen regeringslid meer dus ontslag nemen is onmogelijk”, tweet Francken nog.

Maar politiek was ik natuurlijk eindverantwoordelijke. Ik ben intussen al meer dan 2 jaar geen regeringslid meer dus ontslag nemen is onmogelijk. Als lijsttrekker voor de Kamer heb ik me voorgesteld nadat de zaak Kucam openbaar werd. Elke kiezer kon in eer en geweten stemmen. 2/3 — Theo Francken MP (@FranckenTheo) January 13, 2021

Het N-VA-Kamerlid zegt ook dat hij bij de verkiezingen in 2019 lijsttrekker was voor de Kamer en dat de zaak-Kucam toen al openbaar was. “Elke kiezer kon in eer en geweten stemmen”, aldus Francken. “Ik behaalde meer dan 122.000 voorkeurstemmen en onze lijst ging netto zelfs vooruit. De kiezer heeft dus duidelijk geoordeeld”, klinkt het.

Mahdi: “Geef uw vergissing dan ook eerlijk toe”

In een reactie op Twitter stelt huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dat hij niet begrijpt waarom Francken blijft herhalen dat hij “achter zijn beleid blijft staan”. “Werken met individuele tussenpersonen (partijgenoot/kennis) was een vergissing. Geef dat dan ook eerlijk toe”, aldus Mahdi.