Vlaanderen lanceert sneltests voor essentiële bedrijven

Vlaanderen is gestart met het sneltestenbeleid bij essentiële bedrijven. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelde het beleid woensdag voor in de REO Veiling in Roeselare, een van de essentiële bedrijven waar sneltests worden ingeschakeld. In de eerste fase zijn 40.000 sneltests beschikbaar voor 20.000 werknemers van een 50-tal bedrijven. De testen worden enkel gebruikt voor werknemers in kritische functies die een hoogrisico-contact hadden.

Het gaat onder meer om bedrijven in de elektriciteitssector, kernenergie, de havens, de farmaceutische sector, de (petro)chemische sector en de voedingsindustrie. In de eerste fase zijn 40.000 sneltests beschikbaar voor 20.000 werknemers van een 50-tal bedrijven. Na de eerste twee weken volgt een evaluatie.

“In totaal hebben we vier miljoen sneltests besteld in Vlaanderen. Een deel daarvan is eind vorig jaar al geleverd. Als de uitrol in de bedrijven succesvol blijkt te zijn, dan zullen we zeker extra sneltests aanbieden”, aldus minister Hilde Crevits (CD&V). De sneltests moeten de continuïteit van essentiële bedrijven garanderen. De tests worden ingezet bij mensen in kritische functies binnen die bedrijven. Die functies zijn niet snel te vervangen en onmisbaar voor de bedrijven in kwestie.

“De kritische functies worden zorgvuldig bepaald door preventiediensten in samenwerking met bedrijfsartsen”, verduidelijkt Crevits. Werknemers in een kritische functie die een hoogrisico-contact hebben, worden getest op dag 1. Als dat resultaat negatief is, kan hij of zij aan de slag blijven, maar moet ondertussen in de privésfeer wel in quarantaine gaan. Drie dagen later volgt een nieuwe sneltest en op dag 7 volgt een PCR-test.

Als de werknemers op een van de testen positief test, moet hij of zij onmiddellijk in isolatie. Werknemers met een kritische functie krijgen daarvoor een attest van de werkgever. Met dat attest kan de werknemer de woon-werkverplaatsing doen.

De eerste sneltests werden woensdag afgenomen in de REO Veiling in Roeselare. Daar ging het om onder meer om heftruckchauffeurs die essentieel zijn voor de veiling. Daar testten alle werknemers negatief.