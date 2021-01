Rusthuisrover veroordeeld tot vijf jaar cel na tientallen diefstallen en enkele aanrandingen

Gent - Een dief die de voorbije jaren tientallen slachtoffers maakte, werd woensdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij drong binnen in rusthuizen en woon-zorgcentra over gans Vlaanderen en bestal daarop de bewoners. Enkele vrouwen werden daarbij ook aangerand.

“Bewoners van woon-zorgcentra leven vaak in angst voor de eenzaamheid. Maar ze moeten zich daar toch veilig kunnen voelen en dat is voor deze mensen niet meer het geval. Ouderen verdienen het niet om de laatste periode van hun leven zo door te maken”, zegt de Gentse procureur.

Van Gent tot Puurs of Waregem. Sinds 2011 drong de man binnen in verschillende woon-zorgcentra en rusthuizen over Gans Vlaanderen. Hij gebruikte daarbij telkens dezelfde methode: eenmaal binnen tastte hij verschillende klinken af om te kijken welke open waren.

In de kamers nam hij alles mee wat hij kon vinden van portefeuilles tot juwelen, zoals een trouwring. “Daarbij gebruikte hij desnoods geweld.” Enkele vrouwen werden ook aangerand bij deze inbraken. “Hij kneep in de borsten van een dame of toonde hij zijn geslachtsdeel”, zegt de Gentse procureur.

De man ontkende de aanrandingen en enkele diefstallen, maar de rechtbank van Gent achtte alle feiten bewezen. “Gezien de ernst van dit alles en de herhaling dringt een zware straf op”, zegt rechter Hans De Waele. De man werd woensdag dan ook veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.