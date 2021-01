Canadese vrouw beboet voor wandeling met haar man aan de leiband: “Dat? Dat is een hond”

Een Canadese vrouw heeft een bizarre boete gekregen voor een overtreding op de coronamaatregelen in het land. Volgens de vrouw mocht ze wel degelijk buiten zijn omdat ze haar hond moest uitlaten. De hond in kwestie: haar man.

Het koppel werd zaterdag omstreeks 21 uur ’s avonds tegengehouden door de politie in het stadje Sherbrooke, in de regio Quebec. De vrouw claimde dat ze haar hond aan het uitlaten was – een geldige reden om de avondklok die sinds zaterdag in Quebec van kracht is niet te moeten volgen. Jammer genoeg voor de vrouw kenden de agenten het verschil tussen een hond en een man, en kregen ze allebei een boete van 1.546 Canadese dollar (omgerekend net geen 1.000 euro).