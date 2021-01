Moeten de grenzen dicht? “De nieuwe variant is al binnen, en dan kan het snel gaan”

De roep van de Belgische virologen klinkt steeds luider om maatregelen te nemen om de verspreiding van de Britse variant in ons land tegen te houden, of toch minstens serieus te vertragen. Met de verplichting van een negatieve test voor iedereen die ons land binnenkomt of zelfs door de grenzen te sluiten zoals in de eerste golf. “De variant circuleert zeker al in ons land”, zegt Marc Van Ranst.