Solvay schrapt 101 jobs in Neder-over-Heembeek

De directie van het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om 101 jobs te schrappen op de site in Neder-over-Heembeek en 15 anderen banen te delokaliseren. Dat meldt de christelijke vakbond.

Er zullen op de site in Neder-over-Heembeek ook 37 nieuwe banen worden gecreëerd, waardoor het nettoverlies er dus ongeveer 80 jobs bedraagt. Vooral bij het kaderpersoneel zullen er jobs verdwijnen. Op de Brusselse site werken 900 mensen. De jobs die gedelokaliseerd worden, worden verplaatst naar andere sites van het bedrijf in België of het buitenland.

De procedure-Renault is gestart. Die verplicht de werkgever om bij grote herstructureringen sociaal overleg te voeren met de vakbonden. De kalender moet nog worden vastgelegd. Er werd geen informatie gegeven over de andere sites van de groep, zowel in België als in het buitenland. Solvay is in 64 landen aanwezig en heeft ongeveer 24.000 mensen in dienst.