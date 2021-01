Krijgt Kompany ondanks beperkt budget bij Anderlecht nog versterking? “Verrassend interessante namen op tafel”

Dat Anderlecht over een bijzonder beperkt transferbudget beschikt, is ondertussen bekend. En toch komen er in de komende weken mogelijks nog enkele versterkingen, los van Rameed Ashimeru die in principe overkomt van RB Salzburg. “Er belanden nog regelmatig verrassend interessante namen op tafel. We zullen zien wat er nog lukt”, zegt Vincent Kompany daarover.

Ook met weinig geld probeert Anderlecht zich nog te versterken in de wintermercato. “Onze sportief directeur Peter Verbeke blijft mij altijd positief verrassen met namen waarvan ik denk ‘kunnen we ons die echt permitteren?’“, zegt Vincent Kompany over de transferplannen van paars-wit deze maand. “De profielen die we willen zijn heel duidelijk afgesproken en iedereen hier weet wat een Anderlecht-speler moet zijn. Ik moet wel zeggen dat er nog regelmatig verrassend interessante namen op tafel komen, maar we zullen zien wat er nog lukt. Alleen duidelijke versterkingen zijn welkom, de groep vergroten is niet nodig. Als de juiste opportuniteiten zich niet voordoen, moeten we niets doen. Simpel. Het ligt nu in handen van Peter.”

Momenteel is RSCA vijfde. Heeft het absoluut versterking nodig om Play-off 1 te halen? “Eén transfer kan bepalend zijn”, beseft Kompany. “Maar alles staat zo dicht op elkaar dat elk detail het verschil kan maken. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een club waar plots zeven coronagevallen opduiken.”

Anderlecht lijkt op dit moment vooral nood te hebben aan spelers die kansen kunnen afmaken. Momenteel moet het allemaal van Nmecha komen. “Aan het begin van het seizoen scoorden er allemaal verschillende spelers en toen vroegen jullie of ik geen spits nodig had die veel scoort, en nu ik die heb, vragen jullie of er niet meer spelers moeten scoren”, merkt Kompany fijntjes op. “Maar oké, ik denk inderdaad dat het beter is als je een groepje spelers hebt die minstens vijf doelpunten maken.”

Michel Vlap

We kennen anders nog wel iemand die relatief makkelijk scoort: Michel Vlap. “Ik begrijp helemaal dat de buitenwereld zich er vragen over stelt dat hij niet speelt, maar ik ben degene die het meest met de jongens omgaat. Ik kijk naar alles, op en naast het veld, en maak een objectieve analyse.”

Vlap kijkt stilaan richting een eventueel vertrek, maar Kompany houdt daar voorlopig geen rekening mee. “Tot een speler mij zelf komt melden dat hij vertrekt, blijft hij voor mij deel van Anderlecht en komt hij dus in aanmerking om een rol te vertolken voor ons.”

Afsluitend kwam Kompany nog even terug op het plotse overlijden van de vader van Bart Verbruggen, de achttienjarige reservedoelman. “Heel moeilijk om over te spreken”, klonk het. “We kunnen Bart alleen maar alle steun aanbieden en ons flexibel opstellen. Wil hij naar de training komen of bij zijn familie zijn? Dat is aan hem.”