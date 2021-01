Minister-president Jambon doet Vlaamse vaccinatiestrategie uit de doeken: “Elke Vlaming kan eerste prik krijgen vóór de zomer”

Elke Vlaming die dat wil kan nog voor de zomer een eerste vaccinatieprik tegen het coronavirus krijgen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aangekondigd tijdens een persconferentie over de vaccinatiestrategie. De Vlaamse regering lanceert ook een vaccinatieteller, waarmee iedereen kan bijhouden hoever we staan in de strijd tegen het coronavirus.

“We zijn het nieuwe jaar hoopvol gestart.” Zo begon minister-president Jambon de persconferentie. “De maatregelen wegen zwaar, maar er komen steeds meer positieve geluiden van het vaccinatiefront. Zo hebben we meer vaccins van Pfizer/BioNTech gekregen dan gedacht. En volgende week zullen we al beginnen te vaccineren met het Moderna-vaccin. Daardoor zullen we steeds sneller kunnen vaccineren. Want we vergeten al eens dat de snelheid waarmee die vaccins ontwikkeld werden, fenomenaal was. Voor de zomer zullen alle Vlamingen die dat willen één prikje gekregen hebben. Betekent dat dat we een zomer als vanouds zullen krijgen? Neen, het zal nog iets langer duren. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De strijd is nog niet gestreden: de strenge maatregelen zullen we nog een tijdje moeten aanhouden om een derde golf te vermijden.”

Jambon benadrukte wel dat de logistieke uitdagingen groot zijn. Volgens de minister-president is bijvoorbeeld de levering van de verschillende vaccins een onzekere factor, aangezien de producenten niet elke week evenveel dosissen leveren. Verder zorgt ook de onzekerheid over de goedkeuring van nieuwe vaccins voor moeilijkheden in de planning.

Lancering vaccinatieteller

Desondanks zijn momenteel al 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woon-zorgcentra, goed voor 13,6 procent van alle rusthuisbewoners. Het gaat om 28.000 bewoners en 6.500 personeelsleden, “en dat zijn er meer dan voorzien”, aldus Jambon. “En we gaan de komende weken nóg heel veel mensen inenten. We willen daarover transparant communiceren. Daarom kan u de Vlaamse vaccinatiecijfers vanaf vandaag volgen op de Vlaamse vaccinatieteller. Het goede nieuws is dat dat cijfer alleen maar kan stijgen. Het zal ons aanmoedigen om verder te doen. Richting drempel van 70 procent, die nodig is om weer gewoon te kunnen leven. Dan kunnen we weer volop genieten van het leven, maar we moeten er hard voor werken.”

Deze week zullen er 55.000 mensen gevaccineerd worden in de woon-zorgcentra en volgende week nog eens 60.000 tot 65.000. Gezien het grote aantal beschikbare dosissen, zal er volgende week ook al worden gevaccineerd in de ziekenhuizen. Wellicht kunnen daar 40.000 mensen worden ingeënt.

Beke: “Twee groepen krijgen prioriteit”

Veel mensen snel vaccineren, daar gaat minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verder op in. “Nadat we de eerste groep van 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen hebben gevaccineerd, gaat het om heel grote groepen mensen. Twee elementen zijn dan heel belangrijk: nabijheid en snelheid. Het is van groot belang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Daarom rekenen we niet op grootschalige tempels waar miljoenen mensen naartoe moeten komen, maar op nabijheid van de vaccinatiecentra.”

Vervolgens beargumenteerde de minister waarom de vaccinatiestrategie begint met 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen: “Er zijn meer dan 20.000 mensen overleden door Covid-19. In 99,5 procent van de gevallen gaat het over mensen waarvan we weten dat ze behoren tot die twee groepen. Daarom moeten we hen eerst vaccineren.”

60 à 120 vaccinatiecentra

Minister van Lokaal Bestuur Bart Somers (Open VLD) bevestigde vervolgens dat Vlaanderen 60 à 120 vaccinatiecentra wil opzetten, in samenwerking met lokale besturen. “Zodat de burger makkelijk kan instappen, en problemen snel opgelost kunnen worden.” Die besturen hebben maandag de richtlijnen waar die vaccinatiecentra aan moeten voldoen, ontvangen. “Daar moet geïnformeerd en geregistreerd worden, moet voorbereid en gevaccineerd kunnen worden, en moeten mensen 15 minuten kunnen rusten om te kijken of er geen complicaties zijn.”

De definitieve locaties van de vaccinatiecentra worden vrijdag bekendgemaakt. Dan is het een kwestie van zo snel mogelijk de locaties om te toveren tot vaccinatiecentra, zodat ze begin februari klaar zijn. “De lokale besturen zijn klaar om te helpen”, zegt Somers. Hij kondigt ook aan dat de evenementensector hulp zal bieden in de vaccinatiecentra. “Dan gaat het om de opbouw van de centra door standenbouwers, tot het adviseren en het aanbieden van digitale tools. 493 bedrijven hebben zich daartoe al geëngageerd.”

De minister kondigde ook aan dat elke eerstelijnszone een prefinanciering krijgt van 250.000 euro, want “op die manier zijn lokale besturen gerustgesteld, en kunnen we van dit verhaal een echt succes maken”.

Uitnodiging en reservatie

Alle Belgen zullen, als het zo ver is, een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. “Via sms, brief en mail. Daarbij zal je de optie krijgen om te bevestigen, weigeren, of de afspraak te verplaatsen”, legt Beke verder uit. “Op die uitnodiging staat ook waar u zich moet laten inenten. En wanneer iemand daar niet kan geraken, hebben we ook mobiele equipes die thuis vaccineren.”