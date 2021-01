Amerikaans Hooggerechtshof maakt toegang tot abortuspillen moeilijker: “Irrationeel, ongerechtvaardigd en buitenproportioneel”

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft, in zijn eerste beslissing over abortus sinds de benoeming van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett, de toegang tot pillen voor de afbreking van een zwangerschap moeilijker gemaakt. In een beslissing die dinsdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt is, reactiveert het hof een regeling waarbij vrouwen ondanks de coronapandemie naar een kliniek of artsenpraktijk moeten gaan om abortuspillen met de stof mifepriston te krijgen.

Daarmee heffen de hoogste rechters de beschikking van een lagere instantie op waarbij de tabletten in verband met de coronapandemie in de eerste weken van de zwangerschap opgestuurd mochten worden. Het Supreme Court volgde met zijn beslissing een verzoek van de aftredende regering van president Donald Trump tegen de vroegere beschikking van een federale rechter. Trump kon met de benoeming van rechter Barrett, die sinds decennia als overtuigde katholiek naar buiten treedt, de conservatieve meerderheid in het Supreme Court op zes van de negen zetels brengen.

De conservatieve voorzitter van het hof, opperrechter John Roberts, schreef dat het in dit geval niet om een beslissing over abortus ging maar over de vraag of rechters mogen ingaan tegen de richtlijn van de geneesmiddelenautoriteit FDA dat vrouwen abortuspillen persoonlijk moeten afhalen.

De drie liberale rechters spraken zich tegen de verscherpte regeling uit. De beslissing betekent een “irrationele, ongerechtvaardigde en buitenproportionele belasting voor vrouwen”, schreef rechter Sonia Sotomayor.