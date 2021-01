Israëlische spits in beeld bij AA Gent, dat echter ook denkt aan oude bekende Kalifa Coulibaly

AA Gent zit niet stil tijdens deze transferperiode. Terwijl het wachten is op de Guineeër Bah die onderweg is naar België om verder over zijn contract te onderhandelen, zouden de Buffalo’s nu ook hun pijlen te richten op een oude bekende. Met Kalifa Coulibaly boekte Hein Vanhaezebrouck eerder al successen bij AA Gent en mogelijks wordt de 29-jarige Malinese aanvaller herenigd met de Gentse coach met wie hij ook op het Europese toneel naam maakte.

Coulibaly komt sinds de zomer van 2017 uit voor het Franse Nantes, waar hij nooit het statuut van onbetwistbare certitude veroverde. Maar bij Gent maakte Coulibaly natuurlijk wel indruk en nu de Buffalo’s op zoek zijn naar offensieve versterking valt de naam van de Malinees nadrukkelijk in de Ghelamco Arena.

Daarnaast is ook de 20-jarige Israëlische aanvaller Yonas Malede van Maccabi Netanya in beeld. Jeugdinternational Malede is een centrumspits die ook als linksbuiten uit de voeten kan. Tenslotte hoopt Gent ook nog een centrale verdediger aan te trekken.