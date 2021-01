Juan Carlos Garrido (ex-Club Brugge) vindt nieuwe club in Spaanse tweede klasse

De Spaanse coach Juan Carlos Garrido zet zijn carrière in eigen land verder bij tweedeklasser CD Castellon. De club bevestigde de komst van de 51-jarige ex-trainer van Club Brugge woensdag.

Garrido volgt in Valencia zijn landgenoot Oscar Cano op, die maandag in gemeenschappelijk overleg vertrok. Cano coachte het team sinds eind 2018 en dwong de promotie af, maar betaalde de prijs voor de tegenvallende resultaten dit seizoen. Met 19 punten uit 21 wedstrijden staat Castellon op de 21e en voorlaatste plaats in de Segunda Division.

Juan Carlos Garrido volgde in november 2012 Georges Leekens op als coach van Club Brugge. Amper tien maanden later werd hij ontslagen en opgevolgd door Michel Preud’homme. De Spanjaard zat zonder club sinds zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad Casablanca in september 2020.