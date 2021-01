Bruce Willis uit apotheek gezet omdat hij mondmasker weigerde te dragen: “Foute inschatting”

Hollywoodster Bruce Willis is maandag uit een apotheek in Los Angeles gezet omdat hij een mondmasker weigerde te dragen. “Een foute inschatting”, excuseerde de acteur zich intussen al.

Een werknemer van een apotheek in Los Angeles moest maandag zijn stoute schoenen aantrekken, om Bruce Willis – 65 jaar oud maar nog altijd een regelrechte actieheld – te vragen de winkel te verlaten, nadat de acteur weigerde om een mondmasker te dragen. “Hij is geslaagd in wat Hans Gruber (de antagonist uit de filmklassieker ‘Die Hard’, nvdr.) nooit is gelukt: Bruce Willis uit het gebouw gooien”, lachte schrijver Bryan Behar met de situatie.

Mondmaskers zijn verplicht in Los Angeles buiten de eigen woning: in de staat Californië zijn sinds het begin van de pandemie al meer dan 2 miljoen besmettingen vastgesteld. Willis werd door velen op sociale media dan ook bestempeld als een “Covidioot”. “Het was een foute inschatting”, excuseerde Willis zich inmiddels al bij People Magazine. “Laat ons elkaar beschermen en mondmasker blijven dragen”, klonk het.