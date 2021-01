Anderlecht rondt huur Ashimeru af: aankoopoptie van 2,5 miljoen, straks contract voor 4 jaar?

Anderlecht heeft zijn tweede wintertransfer binnen. Na doelman Warner Hahn strikt RSCA ook Majeed Ashimeru (23) van Red Bull Salzburg. De Ghanese middenvelder wordt gehuurd met een aankoopoptie van 2,5 miljoen, maar er werd ook al werk gemaakt van toekomstplannen.

Good vibes from Ghana. Welcome, Majeed Ashimeru. ??? pic.twitter.com/n8eMLnXLVB — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 13, 2021

Terwijl keeper Warner Hahn een versterking in de breedte was, moet Majeed Ashimeru een directe aanwinst worden voor Anderlecht. De centrale middenvelder was als invaller bij Salzburg al goed voor 5 assists in 13 matchen, maar bij paars-wit moet hij een basispion worden. Hij moet Percy Tau opvolgen.

Ashimeru genoot behoorlijk veel belangstelling. Ook Granada, Bordeaux, Kopenhagen, Midtjylland en FC Köln trokken aan zijn mouw, maar het was Anderlecht dat aan het langste eind trok. De woorden en plannen van Vincent Kompany waren doorslaggevend. De coach wil Ashimeru een sleutelrol geven in zijn elftal. De Afrikaan is een erg dynamische voetballer die veel druk zet en een goeie mentaliteit heeft. Hij kan zowel als nummer 10 als als box-to-box-middenvelder spelen.

Bovendien maakte Anderlecht ook al werk van de toekomst. Ondanks hun beperkte financiële middelen wilden ze absoluut een aankoopoptie. Die kwam er ook en bedraagt - afhankelijk van enkele voorwaarden - om en bij de 2,5 miljoen euro. Er is meteen ook een contract aan gekoppeld. Als paars-wit de aankoopoptie licht, ligt Ashimeru meteen voor 4 jaar vast bij de Brusselaars.

Al tegen Eupen?

De speler was al een tijdje in België en sluit nu zo snel mogelijk aan bij de trainingen. Hij kan speelgerechtigd raken voor de competitiematch van vrijdag tegen Eupen. Dat zou handig zijn om de blessure van Sambi Lokonga mee te helpen opvangen, maar het is nog niet zeker of hij dan al klaar is om minuten te maken.