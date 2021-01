TRANSFERGERUCHTEN. Aguëro naar Barcelona of PSG, Mbappé naar Real Madrid?

Het is voorlopig relatief rustig op de wintertransfermarkt. Maar in de buitenlandse kranten gonst het van de spectaculaire transfergeruchten. We zetten ze voor u op een rijtje.

The Sun meent te weten dat Barcelona zal proberen om Sergio Agüero opnieuw naar Spanje te halen. De 32-jarige Argentijnse spits is deze zomer einde contract bij Manchester City en zou de Engelse topclub na negen seizoenen gratis kunnen verlaten. Ook PSG zou zijn oog hebben laten vallen op de topschutter aller tijden van Manchester City, die voordien ook goals scoorde aan de lopende band bij Atletico Madrid.

Het Spaanse AS heeft het over “Operación Mbappé”. Dat is het plan van Real Madrid om deze zomer voor honderd miljoen euro aan spelers te verkopen om vervolgens Kylian Mbappé los te weken bij PSG. Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo en Brahim zouden door Real ten gelde worden gemaakt. En dat zou - samen met een lening - voldoende moeten zijn om de zware transfersom voor de Franse aanvaller te kunnen bekostigen. Het prijskaartje van Mbappé is onbekend, maar de goalgetter heeft in Parijs nog maar een contract tot juni 2022.

Sky Sports meldt dat Chelsea-eigenaar Roman Abramovich van plan is om ex-trainer Avram Grant terug bij de club te halen om coach Frank Lampard bij te staan. Chelsea is in vrije val in de Premier League, het won slechts één van zijn laatste zes matchen. Grant was coach van Chelsea toen hij met Lampard als speler in 2008 de finale van de Champions League bereikte.

Divock Origi zal in de tweede seizoenshelft geen speelminuten kunnen verzamelen bij Wolverhampton. The Mirror meldt dat de interesse van de Wolves in de Belgische aanvaller bekoeld is nadat coach Nuno Espirito Santo van zijn bestuur te horen kreeg dat er geen geld is om te spenderen in de wintertransferperiode.

Islam Slimani zou vandaag medische testen ondergaan bij Lyon. Dat weet Sky Sports. De 32-jarige Algerijnse aanvaller mag opkrassen bij Leicester City. Hij werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Newcastle, Fenerbahce en Monaco.