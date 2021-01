Deliveroo-koerier neemt levensgevaarlijke ‘binnenweg’ via ‘t Ei

Kortrijk - Een frappant beeld van op het op- en afrittencomplex ‘t Ei in Kortrijk woensdagmiddag. Enkele automobilisten zagen er rond 13.30 uur tot hun verbazing een Deliveroo-koerier op de linkerrijstrook fietsen.

De man was op het drukke verkeersknooppunt met een bestelling onderweg van Walle richting de Kinepolis, een traject van ongeveer een kilometer tussen voorbijrazende wagens. “We kregen drie meldingen binnen over de fietser”, bevestigt de Kortrijkse wegpolitie. Of de fietser onderschept werd, kon de politie niet zeggen. Bij Deliveroo zijn ze in ieder geval van plan het levensgevaarlijke tafereel te onderzoeken. “We zullen intern nagaan of onze werknemer een bestelling aan het leveren was of naar huis ging”, zegt Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. “Enkel in het eerste geval kunnen we zien om wie het gaat, aan de hand van de Rider App.”

Die Rider App bevat een geïntegreerd gps-systeem, maar daar zijn snelwegen niet in opgenomen. “De kaart suggereert alleen routes voor fietsers. De koerier in kwestie zal dus ofwel zijn gps niet hebben gevolgd ofwel zich hebben vergist”, aldus Van Nuffel. “Bovendien zijn we niet zeker of hij voor Deliveroo aan de slag was. Als hij levert voor een concurrent mag hij ook onze kit gebruiken.”

Deliveroo benadrukt nog eens dat het een nultolerantiebeleid voert wat roekeloos rijgedrag betreft. “We beschikken over strikte procedures. Daarnaast kunnen klanten, restaurants maar ook bewoners ons via diverse kanalen onacceptabel rijgedrag meedelen. Koeriers die als gevaarlijk worden aangeduid, worden gecontacteerd en gewaarschuwd. Bij onaanvaardbaar rijgedrag wordt de samenwerking stopgezet.”