Betoging voor overleden Ibrahima (23) escaleert: waterkanon ingezet, brand in commissariaat, wagen van koning Filip plots tussen de relschoppers

Brussel - Een 500-tal mensen zijn woensdag samengekomen voor het commissariaat in Brussel-Noord om te betogen. De aanleiding is het overlijden van de 23-jarige Ibrahima Barrie, die onwel werd na een arrestatie en overleed. Aanvankelijk verliep alles rustig, maar eind van de namiddag is de betoging volledig geëscaleerd. De politie werd bekogeld. Niet veel later werd ook het waterkanon ingezet. Er werd ook brand gesticht in een commissariaat vlakbij het Liedtsplein. Als klap op de vuurpijl kwam de wagen van koning Filip in het gewoel terecht. Hij was op weg van het Paleis in Brussel naar het Kasteel van Laken.

Rond 15 uur ging de statische manifestatie van start. Volgens onze reporter ter plaatse waren er zo’n 500 mensen – vrienden, familieleden en sympathisanten – naar het plein voor het commissariaat afgezakt. Ze eisten er duidelijkheid over de dood van Ibrahim. De raadsman van de familie, Alexis Deswaef stelde eerder al dat er fouten zijn gemaakt. “Wat er is gebeurd met Ibrahima is geen uitzondering in Brussel”, zei hij eerder al bij Bruzz. Zo zou de politie Ibrahima minstens vijf minuten bewusteloos hebben laten liggen.

Aanvankelijk verliep de manifestatie rustig, maar rond 16 uur wou een groepje betogers zich afsplitsen om te voet te vertrekken in de richting van de Noordwijk. Gezien enkel een statische manifestatie toegelaten was, zette de politie de straten rond het plein af. Vervolgens is een deel van de betogers een werf opgelopen, waar ze allerlei bouwmaterialen opgeraapt hebben. Vervolgens hebben ze de politie bekogeld.

Cordon

Opvallend: een groot deel van de betogers heeft toen een cordon gevormd om de heethoofden in te sluiten. De organisatoren en vreedzame betogers deden er alles aan om de rust te doen weerkeren, maar het baatte niet. Niet veel later heeft de politie het plein volledig afgezet en ook het waterkanon is ingezet.

Omstreeks 17 uur had de politie de betogers teruggedrongen in de Noordwijk en werden her en der relschoppers opgepakt. Maar ook dan keerde de rust niet weer: relschoppers staken vuurwerk af in de richting van de politie en werd er een vuilnisbak in brand gestoken.

Nog volgens onze reporters ter plaatse werd ook heel wat straatmeubilair vernield. In de Brabantstraat sneuvelden vitrines van winkels. Daarnaast raakte ook minstens één politiewagen beschadigd. Er werd ook brand gesticht in het commissariaat op het Liedtsplein, niet ver van het commissariaat in Sint-Joost-Ten-Node waar de betoging aanvankelijk van start was gegaan. De brand kon snel geblust worden.

Koning Filip te midden de rellen

Te midden het gewoel op het Liedtsplein dook plots de wagen van koning Filip (te herkennen aan nummerplaat “1”) op. Hij was op weg van het Paleis in Brussel - zijn werkplek - naar het Kasteel van Laken - waar hij woont. Het leidde tot heel wat paniek onder de aanwezige agenten, in allerijl werd het plein ontzet waarop de wagen een u-bocht maakte en kon ontkomen. De wagen van de Koning werd niet bekogeld.

Wat vooraf ging

Eerder op de dag raakte bekend dat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek geopend heeft voor onopzettelijke doodslag, naar aanleiding Ibrahima Barrie. Er heeft ook een ontmoeting plaatsgevonden met de familie, zo meldt het Brusselse parket woensdag.

Het parket heeft de avond van de feiten naar eigen zeggen een perimeter later instellen in het commissariaat. De Dienst Enquêtes van Comité P werd ook verwittigd en stapte ter plaatse af. Ook liet het parket een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren, en liet het de bewakingsbeelden in het commissariaat en op de plaats van de interpellatie in beslag nemen. Intussen is een gerechtelijk onderzoek geopend.

“Het gezin van de overleden jonge man en zijn raadsman hebben deze voormiddag de Procureur des Konings ontmoet om antwoorden te verkrijgen op een aantal van hun vragen,” zegt de parketwoordvoerster, “en om hen te verzekeren dat alle middelen worden en zullen worden ingezet om duidelijkheid te scheppen over wat er is gebeurd.”

(Lees verder onder de foto)

Het onderzoek naar het overlijden van Ibrahima Barrie is dus in handen van de Dienst Enquêtes van het Comité P, maar intussen heeft ook het Vast Comité P een onderzoek geopend, meer bepaald naar het verloop van hoe de familie van het slachtoffer op de hoogte is gebracht van de dramatische feiten. Die familie werd pas uren na de feiten op de hoogte gebracht en zou daarbij tegenstrijdige verklaringen te horen hebben gekregen.

“Het Vast Comité P kwam tot deze beslissing op basis van hetgeen hierover in de media verscheen”, zegt woordvoerster Nancy Van Barel. “Mochten er in de loop van het strafrechtelijk onderzoek elementen naar boven komen die zouden wijzen op een of andere niet-strafrechtelijke tekortkoming, zal het Vast Comité P ook dit verder onderzoeken.”