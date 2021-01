Virologen willen niet wachten op Overlegcomité voor nieuwe maatregel om Britse coronavariant buiten te houden

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat ook reizigers die minder dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk of Ierland zijn geweest in quarantaine moeten, inclusief zakenreizigers. Nu geldt die verplichting pas na een verblijf van meer dan 48 uur vanuit landen waar de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus circuleert. Beke en de virologen hopen dat het Overlegcomité daar vroeger dan volgende week vrijdag over samenkomt.