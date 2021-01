Emmanuel Agbadou (Eupen) riskeert één speeldag schorsing

Eupen-verdediger Emmanuel Agbadou zal zich vrijdag voor het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moeten verantwoorden voor zijn rode kaart tegen KV Oostende. Dat heeft het Bondsparket woensdag beslist. Ter zitting zal bondsprocureur Ebe Verhaegen één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro vorderen.

In de inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag in Oostende werd Agbadou halverwege de eerste helft rechtstreeks uitgesloten door ref Kevin Van Damme. De verdediger speelde weliswaar het leer, maar gleed door en plantte eerder ongelukkig zijn studs op het been van D’Arpino.

Het Bondsparket stelt vast dat de tackle met hoge intensiteit werd uitgevoerd. “De studs bleven niet op de grond”, luidt het in de oproeping van Agbadou. “Maar het gaat hier wel om een ongelukkige fout. Door de glijdende tackle was het contact namelijk onvermijdbaar, dat staat vast. Ook het gebrek aan disciplinair verleden speelt in het voordeel van de speler. Toch was de fysieke integriteit van D’Arpino in gevaar, wat een sanctie verantwoordt.”

Gezien de vele verzachtende omstandigheden besliste het Bondsparket om de 23-jarige verdediger op te roepen. Ter zitting zal de bondsprocureur één speeldag schorsing vorderen. Agbadou en Eupen worden vrijdag verwacht voor het Disciplinair Comité te verschijnen. Dan zal de strafmaat bepaald worden.