Meningen verdeeld tijdens debat over impeachment Trump: “Duidelijk en actueel gevaar” versus “Het is een obsessie”

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft woensdagnamiddag het inhoudelijk debat over een impeachment van president Donald Trump geopend.

De Democraten hebben een artikel van impeachment ingediend dat de Republikeinse president Donald Trump van “aanzetten tot opstand” beschuldigt. Een stemming erover is voor later woensdagavond.

In haar opening van het debat, dat twee uur zou duren, zei Pelosi dat het staatshoofd een “duidelijk en actueel gevaar” voor het land vormt. “We weten dat de president van de Verenigde Staten heeft opgeroepen tot deze opstand (de bestorming van het Capitool, nvdr.), deze gewapende rebellie tegen ons land. Hij moet gaan.”

Pelosi voegde eraan toe dat de president “herhaaldelijk” heeft gelogen over de uitslag van de presidentsverkiezingen en twijfel over de democratie heeft gezaaid. “Ik geloof dat de Senaat de president schuldig moet bevinden, een constitutionele remedie die ervoor moet zorgen dat de republiek veilig zal zijn voor deze man die zo resoluut vastberaden is dingen stuk te maken die ons dierbaar zijn en ons bij elkaar houden”, zei de hevige tegenstandster van de bewoner van het Witte Huis.

Nog volgens Pelosi waren degenen die vorige week het Capitool hadden bestormd, geen patriotten maar “binnenlandse terroristen” die door de retoriek van de president waren uitgestuurd. “De president zag deze opstandelingen niet als vijanden van de vrijheid, wat ze zijn, maar als middel voor een vreselijk doel: het persoonlijk doel aan de macht vast te klampen.”

“Het is een obsessie”

De Republikeinse Afgevaardigde Jim Jordan repliceerde dat de Democraten de “president willen cancellen”. “Het is altijd over de president gegaan, voor om het even wat. Het is een obsessie, een obsessie die nu ruimer is geworden”, aldus de Republikein die de Democraten ervan beschuldigde zijn partijgenoot al vanaf de eerste dag af te willen zetten.

Volgens het parlementslid uit Ohio moet in plaats van een impeachment de focus gaan naar een “verenigen van het land”, waarbij hij zei dat er volgende week een vreedzame machtsoverdracht zal zijn. Een impeachment verenigt het land niet. Dit kan het land generlei helpen om te gaan met de tragische en vreselijke gebeurtenissen van vorige week die we allemaal veroordelen.”

Jim Jordan. Foto: EPA-EFE

Donald Trump is de eerste president die een tweede impeachment boven het hoofd hangt. In februari vorig jaar sprak de Senaat hem vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire.