Gokverslaafde medewerkster notaris verduisterde bijna 150.000 euro en riskeert 36 maanden celstraf

Het parket Halle-Vilvoorde heeft woensdag een gevangenisstraf van 36 maanden gevorderd tegen een voormalige notarismedewerkster die bij haar toenmalige werkgeefster bijna 150.000 euro verduisterde. De vrouw deed dat om met het geld haar gokverslaving te financieren. Op goksites verspeelde ze op enkele maanden tijd immers 356.000 euro. Haar advocaat beriep zich daarom op het bekende artikel 71 van het Strafwetboek: “Die verslaving was een macht waaraan mijn cliënte niet kon weerstaan.”

De feiten vonden plaats tussen april 2017 en januari 2018, toen de 30-jarige vrouw aan de slag was bij een notariskantoor in Alsemberg. Daar stond ze in voor de voorbereiding van de banktransacties.

“Op die banktransacties vulde ze dan haar eigen rekeningnummer in, zodat het geld bij haar terechtkwam” zei het parket. “Zo liet ze facturen dubbel betalen, éénmaal aan de echte schuldeiser en éénmaal aan haar, liet ze onnodige betalingen voor kosten en provisierechten uitvoeren, en sluisde ze geld dat voor cliënten bestemd was, naar haar eigen rekeningen door. Ze had 12 verschillende rekeningen geopend bij verschillende banken zodat ze steeds een ander rekeningnummer kon invullen.”

Op die manier verduisterde de vrouw 143.837 euro bij de notaris. Daarnaast lichtte ze via internet ook mensen op door hen onder meer onbestaande toegangstickets voor Tomorrowland te verkopen, en gebruikte ze de bankkaart van haar eigen partner om te gokken, zonder dat die dat wist.

Het parket eiste woensdag een gevangenisstraf van 36 maanden met probatie-uitstel, met als voorwaarde dat de vrouw zich zou laten behandelen voor haar gokverslaving maar de verdediging vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënte heeft meer dan 356.000 euro vergokt, ze gokte gedurende 16 uur per dag en zette 22 maal per uur geld in”, klonk het. “Als dat geen macht is waaraan ze niet kon weerstaan, dat dan wel? “

Het vonnis valt op 10 februari.