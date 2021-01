Tachtiger dood teruggevonden runderstal: slachtoffer vermoedelijk vertrappeld door koeien

Bocholt - Het parket van Limburg heeft woensdag een onderzoek gevoerd naar het overlijden van een 82-jarige man, die levenloos in een stal met runderen was aangetroffen in de boerderij van zijn zoon in Lozen (Bocholt). Het lichaam van de man vertoonde verwondingen. Het draaiboek ongewoon overlijden werd opgestart, waardoor een forensisch team met wetsdokter ter plaatse kwam. Uit dat onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk ten gevolge een ongeval om het leven is gekomen.

Tussenkomst van derden of een crimineel opzet werd uitgesloten. Vermoedelijk is de tachtiger betrokken geraakt bij een incident met de beesten in de koeienstal. Intussen is het lichaam van de man terug vrijgegeven. Dat liet persmagistraat Katrien Truyen van het parket van Limburg woensdagavond weten.