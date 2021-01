De Amerikanen zijn geland: hoe talenten van over de oceaan plots hun weg naar Europa vinden

Een beetje voetbalfan is het misschien al opgevallen: de kruim van het talent bij clubs als Juventus, Barcelona of Dortmund bestaat steeds meer uit Amerikanen. Die revolutie dringt ook door tot ons land, waar Genk met Marc McKenzie al een zesde Amerikaan naar de Jupiler Pro League haalde. Waar komt al dat talent plots vandaan? “Vroeger werd voetbal in de Verenigde Staten amper als sport bekeken, maar nu is het hot.”