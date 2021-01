Feest voor eerst in zes eeuwen afgelast en rijen zoals in de oorlog: zover gooide corona ons terug in de tijd

Het is geleden van toen Sabena voor het eerst met een Boeing 747 vanuit ons land naar New York en Kinshasa vloog dat er zo weinig trafiek was op de luchthaven van Zaventem. Vijftig jaar gelden om precies te zijn. Intussen is de luchthaven en het aantal reizigers blijven groeien. Tot in 2020. Het jaar waarin we niet met vakantie konden en waarin er zelfs minder auto’s werden verkocht dan twintig jaar geleden. Het lijkt wel alsof we door corona met een teletijdmachine tientallen jaren terug in de tijd zijn gekatapulteerd.