Drie blauwhelm gedood in Mali

In Mali zijn woensdag drie Ivoriaanse blauwhelmen van de vredesmissie van de Verenigde Naties (MINUSMA) omgekomen bij een aanval op een konvooi in de regio Timboektoe. Er zouden ook zes gewonden zijn gevallen. Dat heeft een bron binnen Minusma aan het Franse persagentschap AFP gezegd. Eerder had een woordvoerder van de VN het over één dode, zonder de nationaliteit van de soldaat bekend te maken, en zeven gewonden.