Barcelona begint strijd om Spaanse Supercup zonder Lionel Messi

FC Barcelona mist woensdagavond in de halve finale van het toernooi om de Spaanse Supercup Lionel Messi. De Argentijn kampt met lichte klachten en wordt in het duel met Real Sociedad door trainer Ronald Koeman aan de kant gehouden.

Messi viel afgelopen zaterdag in het uitduel met Granada in de 65e minuut uit. Hij had zijn club toen al wel met twee doelpunten richting de 4-0 zege geholpen. Woensdagochtend ontbrak hij ook op de laatste training voor het duel, dat zal bepalen wie zondag in Sevilla de finale van de Supercup speelt. De tegenstander komt uit het duel tussen Real Madrid en Athletic Bilbao van donderdag. Barcelona en Sociedad treffen elkaar in Córdoba.