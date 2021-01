Tine De Caigny (Anderlecht) troeft Tessa Wullaert af en wint haar eerste Gouden Schoen

Tine De Caigny won haar eerste Gouden Schoen. De Red Flame van Anderlecht haalde het voor twee ploegmaats: drievoudig winnares Tessa Wullaert en Kassandra Missopo. Janice Cayman (Lyon) werd vierde. Laura Deloose (ook Anderlecht) werd vijfde.

De Caigny hielp Anderlecht vorig seizoen aan de zevende Belgische titel, maar heeft haar Gouden Schoen in de eerste plaats toch te danken aan haar prestaties bij de Red Flames, die ze als topschutter naar kwalificatie voor het EK loodste. In 2020 stond de aanvalster nog zes keer aan het kanon bij de Flames, twee van die treffers had ze voorbehouden voor het beslissende duel tegen Zwitserland (4-0). Voor De Caigny wordt het in Engeland haar tweede EK: ook in 2017 in Nederland was ze van de partij, maar dan als middenveldster.

Uitslag:

1. Tine De Caigny (Anderlecht) 289

2. Tessa Wullaert (Manchester City/Anderlecht) 250

3. Kassandra Missipo (AA Gent/Anderlecht )181

4. Janice Cayman (Olympique Lyon) 149

5. Laura Deloose (Anderlecht) 99

6. Julie Biesmans (PSV) 78

7. Elena Dhont (AA Gent/FC Twente) 60

8. Laura De Neve (Anderlecht) 58

9. Justine Vanhaevermaet (Lillestrom) 46

10. Davina Philtjens (Fiorentina/Sassuolo) 35

Lukaku beste Belg in buitenland

Romelu Lukaku kreeg de prijs voor de beste Belg in het buitenland. De spits van Inter haalde het voor Kevin De Bruyne (Manchester City) en Thibaut Courtois (Real Madrid). Dries Mertens (Napoli) werd vierde, Youri Tielemans (Leicester City) vijfde.