Kampioenenploeg thuis, degradatieploeg uit: Anderlecht pakt op verplaatsing nog niet half zo veel punten als op eigen veld

In het thuisklassement is Anderlecht leider, maar daar staat tegenover dat paars-wit een uitcomplex heeft. Alleen Cercle, STVV en Moeskroen pakten nóg minder punten op verplaatsing. Hoe verklaar je dat grote verschil op een moment dat er geen fans in de stadions zijn? Coach Vincent Kompany is goed geplaatst om daarop te antwoorden, want hij schreef zijn thesis over het thuisvoordeel. "Vanaf nu zullen we het beter doen op verplaatsing", belooft hij, met het bezoek aan Eupen in het verschiet.